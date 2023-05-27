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В Бердянске по оккупантам прилетело второй раз за день: "Очень много 200-х"

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 16:23
В Бердянске по оккупантам прилетело второй раз за день: Очень много 200-х
столб дыма над оккупационным исполкомом в субботу днем, фото: "Бердянск сегодня"

В оккупированном Бердянске второй раз за день прогремели взрывы, над оккупационным исполкомом поднимается дым, предположительно много российских военных уничтожено.

Источник: местный телеграм-канал "Бердянск сегодня", Бердянская городская военная администрация

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Детали: Как сообщает "Бердянск сегодня", по предварительным данным, прилет был на территорию завода "Азовкабель".

В свою очередь, Бердянская городская военная администрация подтвердила поражение позиций оккупантов.

Дословно: "О последней бавовне. Да, наши воины попали по позициям россиян в Бердянске. Очень много оккупантов стали 200-ми".

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Что предшествовало: В субботу утром местные жители сообщали о взрывах в центре оккупированного Бердянска.

Бердянский райсовет подтвердил прилет по базе отдыха "Химик" в селе Новопетровка, где находился личный состав войск РФ.

Темы: Бердянсквзрыв
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