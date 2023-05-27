Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бердянске по оккупантам прилетело второй раз за день: "Очень много 200-х"

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 16:23
В Бердянске по оккупантам прилетело второй раз за день: Очень много 200-х
столб дыма над оккупационным исполкомом в субботу днем, фото: "Бердянск сегодня"

В оккупированном Бердянске второй раз за день прогремели взрывы, над оккупационным исполкомом поднимается дым, предположительно много российских военных уничтожено.

Источник: местный телеграм-канал "Бердянск сегодня", Бердянская городская военная администрация

Детали: Как сообщает "Бердянск сегодня", по предварительным данным, прилет был на территорию завода "Азовкабель".

В свою очередь, Бердянская городская военная администрация подтвердила поражение позиций оккупантов.

Дословно: "О последней бавовне. Да, наши воины попали по позициям россиян в Бердянске. Очень много оккупантов стали 200-ми".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В субботу утром местные жители сообщали о взрывах в центре оккупированного Бердянска.

Бердянский райсовет подтвердил прилет по базе отдыха "Химик" в селе Новопетровка, где находился личный состав войск РФ.

Темы: Бердянсквзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоКабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня

видеоБойцы ССО устроили удачную засаду на российских военных на Днепре

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Все новости...
Данилов отверг заявления, что контрнаступление началось, но заверил, что ВСУ готовы
Дроны атаковали автомобиль минобороны РФ, погибли двое военных - СМИ
ГУР: Россия начала воплощать провокацию с химическим оружием - перехват
В результате операции в Белгородской области украинская разведка получила важную информацию – ГУР
Последние новости
20:45
Привязал к дереву и бил крапивой: в Хмельницкой области подростка судили за издевательства над ребенком
20:40
видеоНардеп "Слуги народа" во время войны отдыхает за границей и ездит на новом авто за 7 млн – СМИ
20:38
В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете операций по смене пола
20:34
Две трети немцев против предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет
20:32
США в среду объявят о пакете помощи Украине на $300 млн - СМИ
20:20
Фото, картаВ Мелитополе прогремели мощные взрывы, над базой оккупантов черный дым – мэр
20:19
В НАОКВО ответили, будут ли проверять на плагиат диссертацию главы МОН после отказа от ученой степени
19:55
"Укрэнерго" возобновило электропитание потребителей после инцидента в энергосистеме
19:50
ОбновленоКабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
19:42
Российские диверсанты пытались прорваться через границу на Харьковщине – Генштаб
Все новости...
Реклама: