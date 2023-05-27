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Кулеба спростував, що посланець Китаю закликав Європу визнати російськими території України

"Європейська правда"Субота, 27 травня 2023, 16:31
Кулеба спростував, що посланець Китаю закликав Європу визнати російськими території України
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про те, що китайський посол Лі Хуей у межах свого турне Європою для сприяння "врегулюванню" війни Росії проти України пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

Про це Кулеба сказав під час свого відеозвернення, опублікованого у Facebook, пише "Європейська правда".

Глава українського МЗС зазначив, що після появи цієї інформації він зв’язався зі своїми європейськими колегами зі столиць, куди приїздив Лі Хуей, і жоден з них не підтвердив її.

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"Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні РФ перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України робити проти нас нічого не буде", – наголосив міністр.

Він додав, що Україна продовжить вести діалог з Китаєм, але "він вестиметься відповідно до трьох базових принципів": взаємна повага до територіальної цілісності, жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде, ніякого замороженого конфлікту.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

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Минулого тижня Лі Хуей відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню.

Теми: Кулеба ДмитроКитайпереговори
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