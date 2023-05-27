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Кулеба опроверг, что посланник Китая призвал Европу признать российскими территории Украины

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 16:31
Кулеба опроверг, что посланник Китая призвал Европу признать российскими территории Украины
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что китайский посол Ли Хуэй в рамках своего турне по Европе для содействия "урегулированию" войны России против Украины предлагал призывать к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.

Об этом Кулеба сказал во время своего видеообращения, опубликованного в Facebook, пишет "Европейская правда".

Глава украинского МИД отметил, что после появления этой информации он связался со своими европейскими коллегами из столиц, куда приезжал Ли Хуэй, и ни один из них не подтвердил ее.

"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем, но "он будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами": взаимное уважение к территориальной целостности; никакие предложения, которые предусматривают территориальные уступки, Украина рассматривать не будет; никакого замороженного конфликта.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Ли Хуэй предлагал призывать к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.

На прошлой неделе Ли Хуэй посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским в рамках европейского турне, которое Пекин назвал усилиями по содействию мирным переговорам и политическому урегулированию.

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Темы: Кулеба ДмитрийКитайпереговоры
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