Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила "благословляє" контрнаступ ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 18:55
Сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила благословляє контрнаступ ЗСУ
скріншот peredelkino.online

Хакери зламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно.

Джерело: сайт Подвір'я, УП

 
скріншоти з сайту резиденції Кирила в Передєлкіно, УП

Деталі: На головній сторінці офіційного сайту патріаршого Подвір'я – резиденції патріарха Кирила в підмосковному Передєлкіно – розміщено тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ та програється відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ", - йдеться на титульній сторінці сайту.

Там же розміщено текст молитви за український контрнаступ українською мовою: "Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".

 
 

Також на сайті розміщені підписи "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну" тощо.

Теми: Росіяцеркваконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Росія
Внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка отримала важливу інформацію – ГУР
Байден про переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі: Моя реакція вкрай негативна
ГУР: Росія почала втілювати провокацію із хімічною зброєю – перехоплення
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: