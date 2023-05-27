Сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила "благословляє" контрнаступ ЗСУ

Хакери зламали офіційний сайт Подвір'я патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно.

Джерело: сайт Подвір'я, УП

скріншоти з сайту резиденції Кирила в Передєлкіно, УП

Деталі: На головній сторінці офіційного сайту патріаршого Подвір'я – резиденції патріарха Кирила в підмосковному Передєлкіно – розміщено тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ та програється відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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"Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ", - йдеться на титульній сторінці сайту.

Там же розміщено текст молитви за український контрнаступ українською мовою: "Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".

Також на сайті розміщені підписи "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну" тощо.