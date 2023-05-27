Сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла "благословляет" контрнаступление ВСУ

Хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино.

Источник: сайт Подворья, УП

Детали: На главной странице официального сайта патриаршего Подворья – резиденции патриарха Кирилла в подмосковном Переделкино – размещены тексты в поддержку контрнаступления ВСУ и проигрывается видеоролик, обнародованный ранее главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступ ЗСУ", - говорится на титульной странице сайта.

Там же размещен текст молитвы за украинское контрнаступление на украинском языке: "Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".

Также на сайте размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину" и т.д.