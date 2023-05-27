Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла "благословляет" контрнаступление ВСУ

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 18:55
Сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла благословляет контрнаступление ВСУ
скриншот peredelkino.online

Хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино.

Источник: сайт Подворья, УП

 

Детали: На главной странице официального сайта патриаршего Подворья – резиденции патриарха Кирилла в подмосковном Переделкино – размещены тексты в поддержку контрнаступления ВСУ и проигрывается видеоролик, обнародованный ранее главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Реклама:

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступ ЗСУ", - говорится на титульной странице сайта.

Там же размещен текст молитвы за украинское контрнаступление на украинском языке: "Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".

 
 

Также на сайте размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину" и т.д.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияцерковьконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о сбитии БпЛА в Подмосковье
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: