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Сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла "благословляет" контрнаступление ВСУ

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 18:55
Сайт резиденции патриарха РПЦ Кирилла благословляет контрнаступление ВСУ
скриншот peredelkino.online

Хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино.

Источник: сайт Подворья, УП

 

Детали: На главной странице официального сайта патриаршего Подворья – резиденции патриарха Кирилла в подмосковном Переделкино – размещены тексты в поддержку контрнаступления ВСУ и проигрывается видеоролик, обнародованный ранее главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступ ЗСУ", - говорится на титульной странице сайта.

Там же размещен текст молитвы за украинское контрнаступление на украинском языке: "Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!".

 
 

Также на сайте размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину" и т.д.

Темы: Росcияцерковьконтрнаступление
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