Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані – опозиціонер
Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані.
Джерело: Цепкало в Telegram
Дослівно: "За наявною у нас інформацією, яка потребує додаткового підтвердження, Лукашенка після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню Москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним.
Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні. Не має значення, повернеться він до робочого стану чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів".
Деталі: Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в ЦКЛ управління справами президента РФ медичним обстеженням.
"Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", - стверджує опозиціонер.
Що передувало: У четвер Лукашенко брав участь у Вищому Євразійському економічному форумі в Москві. Там він, зокрема, заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.
Передісторія:
- Про стан Лукашенка чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили.
- За даними незалежних ЗМІ, ввечері 13 травня кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав у Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента.
- Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента закликала готуватись "до будь-якого сценарію".
- 23 травня Лукашенко заявив, що був відсутній у публічному просторі через хворобу, але помирати не збирається.