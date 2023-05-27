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Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані – опозиціонер

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 23:46
Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані – опозиціонер
ЗАБИНТОВАНИЙ ЛУКАШЕНКО, ФОТО: "ПУЛ ПЕРВОГО"

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані.

Джерело: Цепкало в Telegram

Дослівно: "За наявною у нас інформацією, яка потребує додаткового підтвердження, Лукашенка після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима терміново доправили в Центральну клінічну лікарню Москви, де зараз він і перебуває. На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним.

Організовані заходи з порятунку білоруського диктатора мали на меті відвести спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні. Не має значення, повернеться він до робочого стану чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів".

Деталі: Пізніше Цепкало додав, що спостерігається спроба пояснити перебування Лукашенка в ЦКЛ управління справами президента РФ медичним обстеженням.

"Поява такої версії цілком природна, як спроба приховати реальний стан пацієнта, який, як і раніше, залишається важким. Попередні випадки здоров'я, що похитнулося, так само намагалися замовчати. Так і в цьому випадку, щоб не викликати підозри, його літак був навіть відправлений до Мінська", - стверджує опозиціонер.

Що передувало: У четвер Лукашенко брав участь у Вищому Євразійському економічному форумі в Москві. Там він, зокрема, заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Про стан Лукашенка чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили.
  • За даними незалежних ЗМІ, ввечері 13 травня кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав у Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента.
  • Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента закликала готуватись "до будь-якого сценарію".
  • 23 травня Лукашенко заявив, що був відсутній у публічному просторі через хворобу, але помирати не збирається

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусь
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