Лукашенко после встречи с Путиным госпитализировали в критическом состоянии – оппозиционер

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии.

Источник: Цепкало в Telegram

Дословно: "По имеющийся у нас информации, требующей дополнительного подтверждения, Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где в настоящий момент и находится. На возвращение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко было признано не транспортабельным.

Реклама:

Организованные мероприятия по спасению белорусского диктатора имели целью отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении. Не имеет значения, вернется ли он в рабочее состояние или нет, врачи предупреждают о возможном повторении рецидивов".

Детали: Позже Цепкало добавил, что наблюдается попытка объяснить нахождение Лукашенко в ЦКБ управделами президента РФ медицинским обследованием.

"Появление такой версии вполне естественно, как попытка скрыть реальное положение пациента, которое по-прежнему остается тяжелым. Предыдущие случаи пошатнувшегося здоровья так же пытались замолчать. Так и в этом случае, чтобы не вызывать подозрения, его самолет был даже отправлен в Минск", - утверждает оппозиционер.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В четверг Лукашенко участвовал в Высшем Евразийском экономическом форуме в Москве. Там он, в частности, заявил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в Беларусь в рамках двусторонних договоренностей.

Предыстория: