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Лукашенко после встречи с Путиным госпитализировали в критическом состоянии – оппозиционер

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 23:46
Лукашенко после встречи с Путиным госпитализировали в критическом состоянии – оппозиционер
ЗАБИНТОВАНЫЙ ЛУКАШЕНКО, ФОТО: "ПУЛ ПЕРВОГО"

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии.

Источник: Цепкало в Telegram

Дословно: "По имеющийся у нас информации, требующей дополнительного подтверждения, Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где в настоящий момент и находится. На возвращение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко было признано не транспортабельным.

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Организованные мероприятия по спасению белорусского диктатора имели целью отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении. Не имеет значения, вернется ли он в рабочее состояние или нет, врачи предупреждают о возможном повторении рецидивов".

Детали: Позже Цепкало добавил, что наблюдается попытка объяснить нахождение Лукашенко в ЦКБ управделами президента РФ медицинским обследованием.

"Появление такой версии вполне естественно, как попытка скрыть реальное положение пациента, которое по-прежнему остается тяжелым. Предыдущие случаи пошатнувшегося здоровья так же пытались замолчать. Так и в этом случае, чтобы не вызывать подозрения, его самолет был даже отправлен в Минск", - утверждает оппозиционер.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В четверг Лукашенко участвовал в Высшем Евразийском экономическом форуме в Москве. Там он, в частности, заявил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в Беларусь в рамках двусторонних договоренностей.

Предыстория:

  • О состоянии Лукашенко или о месте, где он сейчас находится, долгое время ничего не было известно. С момента торжественных мероприятий 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводили.
  • По данным независимых СМИ, вечером 13 мая кортеж в сопровождении спецподразделения "Стрелы" приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента.
  • Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента призвала готовиться "к любому сценарию".
  • 23 мая Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за болезни, но умирать не собирается

Темы: ЛукашенкоПутинБеларусь
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