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Лукашенко после встречи с Путиным госпитализировали в критическом состоянии – оппозиционер

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 23:46
Лукашенко после встречи с Путиным госпитализировали в критическом состоянии – оппозиционер
ЗАБИНТОВАНЫЙ ЛУКАШЕНКО, ФОТО: "ПУЛ ПЕРВОГО"

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии.

Источник: Цепкало в Telegram

Дословно: "По имеющийся у нас информации, требующей дополнительного подтверждения, Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где в настоящий момент и находится. На возвращение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко было признано не транспортабельным.

Организованные мероприятия по спасению белорусского диктатора имели целью отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении. Не имеет значения, вернется ли он в рабочее состояние или нет, врачи предупреждают о возможном повторении рецидивов".

Детали: Позже Цепкало добавил, что наблюдается попытка объяснить нахождение Лукашенко в ЦКБ управделами президента РФ медицинским обследованием.

"Появление такой версии вполне естественно, как попытка скрыть реальное положение пациента, которое по-прежнему остается тяжелым. Предыдущие случаи пошатнувшегося здоровья так же пытались замолчать. Так и в этом случае, чтобы не вызывать подозрения, его самолет был даже отправлен в Минск", - утверждает оппозиционер.

Что предшествовало: В четверг Лукашенко участвовал в Высшем Евразийском экономическом форуме в Москве. Там он, в частности, заявил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в Беларусь в рамках двусторонних договоренностей.

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Предыстория:

  • О состоянии Лукашенко или о месте, где он сейчас находится, долгое время ничего не было известно. С момента торжественных мероприятий 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводили.
  • По данным независимых СМИ, вечером 13 мая кортеж в сопровождении спецподразделения "Стрелы" приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента.
  • Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента призвала готовиться "к любому сценарию".
  • 23 мая Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за болезни, но умирать не собирается

Темы: ЛукашенкоПутинБеларусь
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