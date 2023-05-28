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Кличко повідомив про масовану атаку на Київ, вибухи і пожежі

Ольга Глущенко Неділя, 28 травня 2023, 03:30
Кличко повідомив про масовану атаку на Київ, вибухи і пожежі
Віталій Кличко, фото КМДА

Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ вночі 28 травня виникло дві пожежі, зокрема в Печерському районі, є руйнування, загинула одна особа.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм, КМВА

Пряма мова: "Вибухи в Соломʼянському районі. Служби прямують на місце.

В Святошинському районі працює ППО.

В Печерському районі пожежа на даху 9-поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце".

"Вибухи і пожежа в Голосіївському районі столиці. На Київ іде наступна хвиля БПЛА.

Залишайтеся в укриттях. Атака масована!"

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено. КМВА повідомила, що в Голосіївському районі сталося падіння уламків на територію АЗС.

За попередніми даними, постраждали троє осіб, одна людина загинула.

Пізніше Кличко повідомив, що "сили ППО знищили вже понад 20 БПЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів".

Оновлено о 3:08. Пряма мова Кличка: "Групи БПЛА рухаються на Київ зі сторони Вишгородського району (Іванкова) та з півдня області. Частина дронів вже перетнула адмінкордон області.

На Вишгородщині вже працює ППО".

О 3:14 Кличко повідомив, що служби виїхали на виклик з повідомленням про пожежу на підприємстві в Голосіївському районі.

Оновлено о 03:19. Мер Києва додав, що групи ворожих БПЛА рухаються в бік Києва одразу з кількох напрямків.

Оновлено о 03:28. Кличко повідомив, що наразі відомо про такі наслідки атакки дронів:

  • У Печерському районі сталася пожежа на даху девʼятиповерхового будинку.
  • У Соломʼянському - уламком дрону пошкоджений 3-й поверх 7 поверхової будівлі.
  • Також рятувальники ліквідовують пожежу на підприємстві в Голосіївському районі.

Оновлено о 03:43. Мер Києва уточнив, що в Голосіївському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА, горить дах будівлі триповерхового складського приміщення.

Оновлено о 04:05. Після 4 години ранку у Києві знову проунали гучні вибухи. О 04:05 КМВА повідомила, що у столиці працює ППО.

Оновлено о 04:40. Кличко повідомив, що, за уточненою інформацією, в Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 м кв. Руйнування будівельних конструкцій внаслідок ворожої атаки відбулося на загальній площі 1000 м кв.

Оновлено о 04:46. За даними КМВА, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

О 05:19 Кличко повідомив, що пожежу в Голосіївському районі було локалізовано.

Теми: Віталій КличкоКиїввибухбезпілотники
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