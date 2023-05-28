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Внаслідок масованої ворожої атаки на Київ є загиблий

Ольга Глущенко Неділя, 28 травня 2023, 03:05

У ніч на 28 травня ворог здійснив масовану атаку на Київ, внаслідок якої загинула людина, ще одну – госпіталізували.

Джерело: Київський міський голова Віталій Кличко

Пряма мова: "У Соломянський районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років. Та загинув 41-річний чоловік".

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Деталі: Пізніше Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі, де  уламки БПЛА влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю, сталось руйнування частини стіни, виникла пожежа на 3 поверсі.

"Рятувальники працюють на місці", – додав мер Києва.

Що передувало: У ніч 28 травня під час чергової російської атаки міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи, пожежі в Києві та роботу ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 03:45. У КМВА повідомили, що внаслідок влучання уламків у 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Постраждала одна особа, яка отримала травми нижніх кінцівок, одна особа загинула.

Теми: Київвибухпожежа
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