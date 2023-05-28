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Кличко сообщил о взрывах и падении обломков БПЛА в Киеве

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 03:30
Кличко сообщил о взрывах и падении обломков БПЛА в Киеве
Виталий Кличко, фото КГГА

В результате массированной вражеской атаки на Киев ночью 28 мая возникло два пожара, в частности в Печерском районе, есть разрушения, погиб один человек.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Телеграмм, КГВА

Прямая речь: "Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место.

В Святошинском районе работает ПВО.

В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место".

"Взрывы и пожар в Голосеевском районе столицы. На Киев идет следующая волна БПЛА.

Оставайтесь в укрытиях. Атака массированная!"

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Обновлено. КГВА сообщила, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию АЗС.

По предварительным данным, постраждали три человека, один человек погиб.

Позже Кличко сообщил, что "силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, которые двигались на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов".

Обновлено в 3:08. Прямая речь Кличко: "Группы БПЛА движутся на Киев со стороны Вышгородского района (Иванкова) и с юга области. Часть дронов уже пересекла админграницу области.

На Вышгородщине уже работает ПВО".

В 3:14 Кличко сообщил, что службы выехали на вызов с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе.

Обновлено в 03:19. Кличко добавил, что группы вражеских БПЛА движутся в сторону Киева сразу с нескольких направлений.

Обновлено в 03:28. Кличко сообщил, что сейчас известно о таких последствиях атаки дронов:

  • В Печерском районе произошел пожар на крыше девятиэтажного дома.
  • В Соломенском- обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания.
  • Также спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе.

Обновлено в 03:43. Мэр Киева уточнил, что в Голосеевском районе столицы, в результате падения обломков БПЛА, горит крыша здания трехэтажного складского помещения.

Обновлено в 04:05. После 4 часов утра в Киеве снова прозвучали громкие взрывы. В 04:05 КГВА сообщила, что в столице работает ПВО.

Обновлено в 04:40. Кличко сообщил, что, по уточненной информации, в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 м кв. Разрушение строительных конструкций в результате вражеской атаки произошло на общей площади 1000 м кв.

Обновлено в 04:46. По данным КГВА, в Дарницком районе в результате падения обломков дрона в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

В 05:19 Кличко сообщил, что пожар в Голосеевском районе был локализован.

Темы: Виталий КличкоКиеввзрывбеспилотники
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