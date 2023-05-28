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В результате массированной вражеской атаки на Киев есть погибший

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 03:05

В ночь на 28 мая враг совершил массированную атаку на Киев, в результате которой погиб человек, еще одного - госпитализировали.

Источник: Киевский городской голова Виталий Кличко

Прямая речь: "В Соломенский районе столицы, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35-ти лет. И погиб 41-летний мужчина".

Детали: Позже Кличко сообщил, что в Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены, возник пожар на 3 этаже.

"Спасатели работают на месте", - добавил мэр Киева.

Обновлено в 03:45. В КГВА сообщили, что в результате попадания обломков в 7-этажном нежилом здании произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадал один человек, который получил травмы нижних конечностей, один человек погиб.

Темы: Киеввзрывпожар
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