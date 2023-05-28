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За ніч над Києвом ППО збила понад 40 ворожих безпілотників – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 28 травня 2023, 06:40
За ніч над Києвом ППО збила понад 40 ворожих безпілотників – КМВА
ілюстративне фото Києва GETTY IMAGES

У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників.

Джерело: КМВА

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА.

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Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин!

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані – у звітах Генштабу і ПС)".

Деталі: За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

ВІДЕО ДНЯ

В Голосіївському через збиття дронів:

  • уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;
  • виникло займання даху одного з ТРЦ;
  • виникла пожежа на території одного з будівництв;
  • також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м кв. , є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначають у КМВА.

Теми: КиїввійнабезпілотникиШахед
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