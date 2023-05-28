За ночь над Киевом ПВО сбила более 40 вражеских беспилотников – КГВА
В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников.
Источник: КМВА
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БпЛА.
Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов!
По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов (окончательные данные – в отчетах Генштаба и ПС)".
Детали: По информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
В Голосеевском из-за сбивания дронов:
- обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован;
- возникло возгорание крыши одного из ТРЦ;
- возник пожар на территории одной из строек;
- также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушения на площади 1 000 м кв., есть один пострадавший.
В Печерском районе загорелась крыша дома.
В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.
"Информация о пострадавших уточняется", – отмечают в КГГА.