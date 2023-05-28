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За ночь над Киевом ПВО сбила более 40 вражеских беспилотников – КГВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 06:40
За ночь над Киевом ПВО сбила более 40 вражеских беспилотников – КГВА
иллюстративное фото Киева GETTY IMAGES

В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников.

Источник: КМВА

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БпЛА.

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Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов!

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников рашистов (окончательные данные  –  в отчетах Генштаба и ПС)".

Детали: По информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

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В Голосеевском из-за сбивания дронов:

  • обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован;
  • возникло возгорание крыши одного из ТРЦ;
  • возник пожар на территории одной из строек;
  • также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушения на площади 1 000 м кв., есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

"Информация о пострадавших уточняется", – отмечают в КГГА.

Темы: КиеввойнабеспилотникиШахед
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