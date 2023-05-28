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Найбільша російська атака "Шахедами": ППО знищила 52 дрони

Валентина РоманенкоНеділя, 28 травня 2023, 07:49
Найбільша російська атака Шахедами: ППО знищила 52 дрони
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на неділю Росія завдала наймасованішого удару іранськими дронами-камікадзе по Україні: ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Дослівно: "В ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

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Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів".

Деталі: Зазначається, що до відбиття атаки залучалися також сили та засоби Повітряного командування "Південь" та ПК "Захід" Повітряних сил ЗСУ та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

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Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "Шахеди".

Що передувало: У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин. Йшла напружена робота Протиповітряної оборони, кияни не спали від вибухів.

У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.

Теми: ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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