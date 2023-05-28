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Найбільша російська атака "Шахедами": ППО знищила 52 дрони

Валентина РоманенкоНеділя, 28 травня 2023, 07:49
Найбільша російська атака Шахедами: ППО знищила 52 дрони
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на неділю Росія завдала наймасованішого удару іранськими дронами-камікадзе по Україні: ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Дослівно: "В ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів".

Деталі: Зазначається, що до відбиття атаки залучалися також сили та засоби Повітряного командування "Південь" та ПК "Захід" Повітряних сил ЗСУ та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "Шахеди".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин. Йшла напружена робота Протиповітряної оборони, кияни не спали від вибухів.

У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.

Теми: ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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