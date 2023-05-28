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Крупнейшая российская атака "Шахедами": ПВО уничтожила 52 дрона

Валентина РоманенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 07:49
Крупнейшая российская атака Шахедами: ПВО уничтожила 52 дрона

В ночь на воскресенье Россия нанесла самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине: враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Дословно: "В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления - Брянская область, и южного - Краснодарский край.

Всего зафиксировано пуски рекордного количества дронов-камикадзе - 54.

Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности Воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов".

Детали: Отмечается, что к отражению атаки привлекались также силы и средства Воздушного командования "Південь" и ПК "Захід" Воздушных сил ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

В результате успешной боевой работы было уничтожено 52 "Шахеда".

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Что предшествовало: В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога. В столице она длилась более 5 часов. Шла напряженная работа противовоздушной обороны, киевляне не спали от взрывов.

В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавший. Есть повреждения и разрушения.

Темы: ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
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