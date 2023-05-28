Росіяни заявили, нібито БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод на Кубані
Неділя, 28 травня 2023, 09:50
Російська влада повідомила, нібито кілька безпілотних літальних апаратів спробували наблизитися до території Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.
Деталі: Повідомляється, нібито всі вони були нейтралізовані, інфраструктура заводу не пошкоджена.
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ЗМІ уточнюють, що частина уламків упали на території заводу.
Нагадаємо: Два безпілотники-камікадзе 27 травня атакували нафтопереробну станцію в селі Єрохіно Тверської області, у будівлі пошкоджено дах і стіни та вибито скло.