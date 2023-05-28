Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни заявили, нібито БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод на Кубані

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 09:50
Росіяни заявили, нібито БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод на Кубані
google maps

Російська влада повідомила, нібито кілька безпілотних літальних апаратів спробували наблизитися до території Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.

Джерело: ТАСС, Baza

Деталі: Повідомляється, нібито всі вони були нейтралізовані, інфраструктура заводу не пошкоджена.

Реклама:

ЗМІ уточнюють, що частина уламків упали на території заводу.

Нагадаємо: Два безпілотники-камікадзе 27 травня атакували нафтопереробну станцію в селі Єрохіно Тверської області, у будівлі пошкоджено дах і стіни та вибито скло.

Теми: Росіявійнанафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Росіяни заявили про збиття безпілотників над двома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: