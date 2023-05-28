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Россияне заявили, якобы БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод на Кубани

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 мая 2023, 09:50
Россияне заявили, якобы БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод на Кубани
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Российские власти сообщили, якобы несколько беспилотных летательных аппаратов попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Источник: ТАСС, Baza

Детали: Сообщается, якобы все они были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена.

СМИ уточняют, что часть обломков упали на территории завода.

Напомним: Два беспилотника-камикадзе 27 мая атаковали нефтеперерабатывающую станцию в селе Ерохино Тверской области, в здании повреждена крыша и стены и выбиты стекла.

Темы: Росcиявойнанефть
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