Россияне заявили, якобы БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод на Кубани
Воскресенье, 28 мая 2023, 09:50
Российские власти сообщили, якобы несколько беспилотных летательных аппаратов попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
Детали: Сообщается, якобы все они были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена.
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СМИ уточняют, что часть обломков упали на территории завода.
Напомним: Два беспилотника-камикадзе 27 мая атаковали нефтеперерабатывающую станцию в селе Ерохино Тверской области, в здании повреждена крыша и стены и выбиты стекла.
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