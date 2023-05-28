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Удар по лікарні Дніпра: кількість загиблих зросла до чотирьох

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 10:18
Удар по лікарні Дніпра: кількість загиблих зросла до чотирьох
ракетний удар по дніпру 26 травня, фото ова

Троє людей, які вважалися безвісти зниклими після обстрілу лікарні в Дніпрі, виявилися загиблими, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії.

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Загалом та атака забрала життя чотирьох людей".

Деталі: Він уточнив, що після вивчення фрагментів тіл стало відомо, що загиблі – 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу, а також 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

Передісторія: 26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули.

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Теми: Дніпрообстріл
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