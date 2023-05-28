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Удар по лікарні Дніпра: кількість загиблих зросла до чотирьох

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 10:18
Удар по лікарні Дніпра: кількість загиблих зросла до чотирьох
ракетний удар по дніпру 26 травня, фото ова

Троє людей, які вважалися безвісти зниклими після обстрілу лікарні в Дніпрі, виявилися загиблими, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії.

Загалом та атака забрала життя чотирьох людей".

Деталі: Він уточнив, що після вивчення фрагментів тіл стало відомо, що загиблі – 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу, а також 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

Передісторія: 26 травня російські війська завдали забороненого Женевською конвенцією ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці в місті Дніпро, внаслідок щонайменше двоє людей загинули.

Теми: Дніпрообстріл
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