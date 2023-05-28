Удар по больнице Днепра: количество погибших возросло до четырех

Три человека, которые считались без вести пропавшими после обстрела больницы в Днепре, оказались погибшими, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии.

В общем и атака унесла жизни четырех человек".

Детали: Он уточнил, что после изучения фрагментов тел стало известно, что погибшие - 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения, а также 57-летний работник соседней ветклиники.

Предыстория: 26 мая российские войска нанесли запрещенного Женевской конвенцией ракетного удара по поликлинике и ветеринарной клинике в городе Днепр, в результате по меньшей мере два человека погибли.