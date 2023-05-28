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Повітряні сили пояснили специфіку атаки дронів-камікадзе

Валентина РоманенкоНеділя, 28 травня 2023, 13:47
Повітряні сили пояснили специфіку атаки дронів-камікадзе
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Ворог керує дронами-камікадзе іранського виробництва через супутник, ці БПЛА намагаються ввести в оману українську ППО, через загрозу "Шахедів" повітряна тривога може тривати довго.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Espreso"

Деталі: Масштабна і тривала тривога фактично по всій території України в ніч на 28 травня оголошувалась через рекордну атаку Росії "Шахедами". Ігнат роз'яснив підступність атаки дронами-камікадзе.

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Пряма мова: "Летіли з півдня та півночі (зазвичай ці напрямки ворог виористовує для завдання ударів "Шахедами"). Далі вони летять групами, партіями розлітаються по різних напрямках, в кожного дрона свій маршрут, кожен БПЛА має GPS-навігацію, керується через супутник, таким чином він може літати навіть по колу, і за певний час завдати удару.

Противник намагається заплутати, ввести в оману нашу протиповітряну оборону, використовує рельєф місцевості, щоби зникати з радарів.

І дрони-камікадзе, такі як Shahed, і крилаті ракети створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони, але, як бачимо, українська ППО сильнішає з кожним днем. Хотілося би більше мати засобів, щоб отримувати стопроцентний результат. І з цим краще може впоратись мабуть літак F-16, який ми так довго чекаємо".

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Деталі: За словами Ігната, в нічний час доби наразі найефективніший засіб проти іранських дронів – зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження, порівняно з малим ППО. Використовується також авіація. Звісно, ідеально було б знищувати "Шахеди" менш витратними силами мобільних вогневих груп, пояснює речник Повітряних сил, але в нічний час ефективність їхньої роботи, на жаль, не є великою.

Хоча цієї ночі, частину дронів вдалося знищити і цим групам, додав офіцер.

Передісторія:

  • У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин. Йшла напружена робота Протиповітряної оборони, кияни не спали від вибухів.
  • У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалі. Є пошкодження та руйнування. Наслідки атаки фіксують правоохоронці.
  • Повітряні сили вранці відзвітували про результати відбиття наймасованішої російської атаки "Шахедами": знищено 52 із 54 ударних дронів ворога.

Теми: ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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