Воздушные силы объяснили специфику атаки дронов-камикадзе
Враг управляет дронами-камикадзе иранского производства через спутник, эти БПЛА пытаются ввести в заблуждение украинскую ПВО, из-за угрозы "Шахедов" воздушная тревога может длиться долго.
Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телеканала "Espreso"
Детали: Масштабная и длительная тревога фактически по всей территории Украины в ночь на 28 мая объявлялась из-за рекордной атаки России "Шахедами". Игнат разъяснил коварство атаки дронами-камикадзе.
Прямая речь: "Летели с юга и севера (обычно эти направления враг использует для нанесения ударов "Шахедами"). Далее они летят группами, партиями разлетаются по разным направлениям, у каждого дрона свой маршрут, каждый БПЛА имеет GPS-навигацию, управляется через спутник, таким образом он может летать даже по кругу, и через определенное время нанести удар.
Противник пытается запутать, ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону, использует рельеф местности, чтобы исчезать с радаров.
И дроны-камикадзе, такие как Shahed, и крылатые ракеты созданы для того, чтобы преодолевать систему противовоздушной обороны, но, как видим, украинская ПВО становится сильнее с каждым днем. Хотелось бы больше иметь средств, чтобы получать стопроцентный результат. И с этим лучше всего может справиться пожалуй самолет F-16, который мы так долго ждем".
Детали: По словам Игната, в ночное время суток пока самое эффективное средство против иранских дронов - зенитные управляемые ракеты, которые имеют большую зону поражения по сравнению с малым ПВО. Используется также авиация. Конечно, идеально было бы уничтожать "Шахеды" менее затратными силами мобильных огневых групп, объясняет спикер Воздушных сил, но в ночное время эффективность их работы, к сожалению, не очень большая.
Хотя этой ночью, часть дронов удалось уничтожить и этим группам, добавил офицер.
Предыстория:
- В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога. В столице она длилась более 5 часов. Шла напряженная работа противовоздушной обороны, киевляне не спали от взрывов.
- В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавшие. Есть повреждения и разрушения.
- Воздушные силы утром отчитались о результатах отражения самой массированной российской атаки "Шахедами": уничтожено 52 из 54 ударных дронов врага.