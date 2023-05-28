Воздушные силы объяснили специфику атаки дронов-камикадзе

Враг управляет дронами-камикадзе иранского производства через спутник, эти БПЛА пытаются ввести в заблуждение украинскую ПВО, из-за угрозы "Шахедов" воздушная тревога может длиться долго.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телеканала "Espreso"

Детали: Масштабная и длительная тревога фактически по всей территории Украины в ночь на 28 мая объявлялась из-за рекордной атаки России "Шахедами". Игнат разъяснил коварство атаки дронами-камикадзе.

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Прямая речь: "Летели с юга и севера (обычно эти направления враг использует для нанесения ударов "Шахедами"). Далее они летят группами, партиями разлетаются по разным направлениям, у каждого дрона свой маршрут, каждый БПЛА имеет GPS-навигацию, управляется через спутник, таким образом он может летать даже по кругу, и через определенное время нанести удар.

Противник пытается запутать, ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону, использует рельеф местности, чтобы исчезать с радаров.

И дроны-камикадзе, такие как Shahed, и крылатые ракеты созданы для того, чтобы преодолевать систему противовоздушной обороны, но, как видим, украинская ПВО становится сильнее с каждым днем. Хотелось бы больше иметь средств, чтобы получать стопроцентный результат. И с этим лучше всего может справиться пожалуй самолет F-16, который мы так долго ждем".

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Детали: По словам Игната, в ночное время суток пока самое эффективное средство против иранских дронов - зенитные управляемые ракеты, которые имеют большую зону поражения по сравнению с малым ПВО. Используется также авиация. Конечно, идеально было бы уничтожать "Шахеды" менее затратными силами мобильных огневых групп, объясняет спикер Воздушных сил, но в ночное время эффективность их работы, к сожалению, не очень большая.

Хотя этой ночью, часть дронов удалось уничтожить и этим группам, добавил офицер.

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