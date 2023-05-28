Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 16:41
Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я
один із постраждалих багатоквартирних будинків, фото з коментарів до посту Житомирської міськради

Внаслідок атаки безпілотників у ніч на неділю в Житомирі пошкоджено принаймні 26 будинків, а також заклади освіти та охорони здоров’я.

Джерело: Житомирська міська рада

Дослівно: "Після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло".

Реклама:

Деталі: У міськраді перерахували адреси, за якими станом на цей час відомо про пошкодження: Космонавтів, 56; Тутковського, 15;  Вокзальна, 24; Чуднівська, 100; Вітрука, 47; Площа польова, 15, 13; Кибальчича, 6; Вітрука, 33; Вітрука, 57; Вітрука, 42/7; Перемоги, 4; Вокзальна, 20, 22; Вокзальна, 24; Бердичівська, 30, 41, 87; Льва Толстого, 30; Селецька, 21; Бердичівська, 85;  Корольова, 50; Тутковського, 15; Кондратюка, 7; Космонавтів, 56; Ріхтера, 46.

Там також закликали мешканців повідомляти, якщо їхній будинок зазнав пошкоджень, але його немає в цьому переліку. У коментарях до посту користувачі повідомляють і про інші адреси, де є пошкодження. 

Крім того, пошкоджень зазнали заклади освіти та охорони здоров’я.

ВІДЕО ДНЯ

"Заклади освіти та заклади охорони здоров’я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, відзавтра вчитимуться дистанційно", - повідомили в міськраді.

Що передувало: Вранці 28 травня в Житомирі були чутні звуки вибухів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки "Шахедами" у Житомирській області зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт.

Теми: Житомирвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Зеленський подякував ППО та ДСНС після найбільшої російської атаки "Шахедами"
Прикордонники показали, як у суцільній темряві вполювали "Шахеда"
ЄС після атак по Києву й Дніпру: Керівництво РФ буде притягнуто до відповідальності
Кличко пояснив "землетрус" у Києві: Зброя іде на фронт
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: