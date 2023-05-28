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Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 16:41
Нічна атака: у Житомирі пошкоджено десятки будинків, заклади освіти й охорони здоров’я
один із постраждалих багатоквартирних будинків, фото з коментарів до посту Житомирської міськради

Внаслідок атаки безпілотників у ніч на неділю в Житомирі пошкоджено принаймні 26 будинків, а також заклади освіти та охорони здоров’я.

Джерело: Житомирська міська рада

Дослівно: "Після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло".

Деталі: У міськраді перерахували адреси, за якими станом на цей час відомо про пошкодження: Космонавтів, 56; Тутковського, 15;  Вокзальна, 24; Чуднівська, 100; Вітрука, 47; Площа польова, 15, 13; Кибальчича, 6; Вітрука, 33; Вітрука, 57; Вітрука, 42/7; Перемоги, 4; Вокзальна, 20, 22; Вокзальна, 24; Бердичівська, 30, 41, 87; Льва Толстого, 30; Селецька, 21; Бердичівська, 85;  Корольова, 50; Тутковського, 15; Кондратюка, 7; Космонавтів, 56; Ріхтера, 46.

Там також закликали мешканців повідомляти, якщо їхній будинок зазнав пошкоджень, але його немає в цьому переліку. У коментарях до посту користувачі повідомляють і про інші адреси, де є пошкодження. 

Крім того, пошкоджень зазнали заклади освіти та охорони здоров’я.

"Заклади освіти та заклади охорони здоров’я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, відзавтра вчитимуться дистанційно", - повідомили в міськраді.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вранці 28 травня в Житомирі були чутні звуки вибухів.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки "Шахедами" у Житомирській області зафіксували влучання в інфраструктурний об'єкт.

Теми: Житомирвійнабезпілотники
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