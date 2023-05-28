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Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 16:41
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
один из пострадавших многоквартирных домов, фото из комментариев к посту Житомирского горсовета

В результате атаки беспилотников в ночь на воскресенье в Житомире повреждены по крайней мере 26 домов, а также учреждения образования и здравоохранения.

Источник: Житомирский городской совет

Дословно: "После сегодняшней тревоги в городе есть повреждения. Преимущественно это места общего пользования многоквартирных домов. В лестничных пролетах повылетало стекло".

Детали: В горсовете перечислили адреса, по которым по состоянию на данный момент известно о повреждениях: Космонавтов, 56; Тутковского, 15; Вокзальная, 24; Чудновская, 100; Витрука, 47; Площадь полевая, 15, 13; Кибальчича, 6; Витрука, 33; Витрука, 57; Витрука, 42/7; Победы, 4; Вокзальная, 20, 22; Вокзальная, 24; Бердичевская, 30, 41, 87; Льва Толстого, 30; Селецкая, 21; Бердичевская, 85; Королева, 50; Тутковского, 15; Кондратюка, 7; Космонавтов, 56; Рихтера, 46.

Там также призвали жителей сообщать, если их дом получил повреждения, но его нет в этом перечне. В комментариях к посту пользователи сообщают и о других адресах, где есть повреждения.

Кроме того, повреждения получили учреждения образования и здравоохранения.

"Учебные заведения и учреждения здравоохранения, где есть повреждения дверей и окон, работают в штатном режиме. Только ученики лицея № 25, которые временно учатся в лицее № 33, с завтрашнего дня будут учиться дистанционно", - сообщили в горсовете.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Утром 28 мая в Житомире были слышны звуки взрывов.

Позже стало известно, что в результате атаки "Шахедами" в Житомирской области зафиксировали попадание в инфраструктурный объект.

Темы: Житомирвойнабеспилотники
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