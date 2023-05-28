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Ракети Storm Shadow мають в Україні стовідсоткову ефективність – Резніков

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 21:03
Ракети Storm Shadow мають в Україні стовідсоткову ефективність – Резніков
Олексій Резніков, фото Дмитра Ларіна, УП

Британські далекобійні ракети Storm Shadow, які нещодавно були надані Україні, показують на полі бою стовідсотковий результат.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я можу сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% - влучні ураження по цілях, визначених Генштабом.

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100 на 100, абсолютно результативна".

Деталі: Міністр також зазначив, що Україна веде перемовини з усіма країнами, які мають аналогічні далекобійні ракети.

Крім того, Резніков підкреслив, що на зиму Україна має зміцнити свою протиповітряну оборону.

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Пряма мова: "На зиму важливо зміцнювати систему ППО, тому що нам треба зробити безпечним наше небо…

Це дуже важлива задача, ми нею займаємося. Нам треба прикривати всі великі агломерації – не тільки Київ, а й Харків, і Дніпро, і Одесу, і Львів, і Запоріжжя, і розширювати цю мапу, щоб все українське небо було безпечним. Мова йде не про якусь систему, а про кількість цих систем, які будуть забезпечені ракетами відповідно".

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Теми: РезніковВелика Британіядопомога Україні
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