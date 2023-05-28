Ракети Storm Shadow мають в Україні стовідсоткову ефективність – Резніков
Британські далекобійні ракети Storm Shadow, які нещодавно були надані Україні, показують на полі бою стовідсотковий результат.
Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Я можу сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% - влучні ураження по цілях, визначених Генштабом.
100 на 100, абсолютно результативна".
Деталі: Міністр також зазначив, що Україна веде перемовини з усіма країнами, які мають аналогічні далекобійні ракети.
Крім того, Резніков підкреслив, що на зиму Україна має зміцнити свою протиповітряну оборону.
Пряма мова: "На зиму важливо зміцнювати систему ППО, тому що нам треба зробити безпечним наше небо…
Це дуже важлива задача, ми нею займаємося. Нам треба прикривати всі великі агломерації – не тільки Київ, а й Харків, і Дніпро, і Одесу, і Львів, і Запоріжжя, і розширювати цю мапу, щоб все українське небо було безпечним. Мова йде не про якусь систему, а про кількість цих систем, які будуть забезпечені ракетами відповідно".
Передісторія:
- 11 травня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.
- Також британський уряд заявив про наміри передати Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км.
- Крім того, президент Франції Еммануель Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет.
- За даними ЗМІ, Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй далекобійні крилаті ракети Taurus.