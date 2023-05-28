Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракеты Storm Shadow имеют в Украине стопроцентную эффективность – Резников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 21:03
Ракеты Storm Shadow имеют в Украине стопроцентную эффективность – Резников
Алексей Резников, фото Дмитрия Ларина, УП

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые недавно были предоставлены Украине, показывают на поле боя стопроцентный результат.

Источник: министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я могу сказать, что из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% - точные поражения по целям, определенным Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативная".

Реклама:

Детали: Министр также отметил, что Украина ведет переговоры со всеми странами, которые имеют аналогичные дальнобойные ракеты.

Кроме того, Резников подчеркнул, что на зиму Украина должна укрепить свою противовоздушную оборону.

Прямая речь: "На зиму важно укреплять систему ПВО, потому что нам надо сделать безопасным наше небо... Это очень важная задача, мы ею занимаемся. Нам надо прикрывать все крупные агломерации - не только Киев, но и Харьков, и Днепр, и Одессу, и Львов, и Запорожье, и расширять эту карту, чтобы все украинское небо было безопасным. Речь идет не о какой-то системе, а о количестве этих систем, которые будут обеспечены ракетами соответственно".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: РезниковВеликобританияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: