Ракеты Storm Shadow имеют в Украине стопроцентную эффективность – Резников

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые недавно были предоставлены Украине, показывают на поле боя стопроцентный результат.

Источник: министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я могу сказать, что из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% - точные поражения по целям, определенным Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативная".

Детали: Министр также отметил, что Украина ведет переговоры со всеми странами, которые имеют аналогичные дальнобойные ракеты.

Кроме того, Резников подчеркнул, что на зиму Украина должна укрепить свою противовоздушную оборону.

Прямая речь: "На зиму важно укреплять систему ПВО, потому что нам надо сделать безопасным наше небо... Это очень важная задача, мы ею занимаемся. Нам надо прикрывать все крупные агломерации - не только Киев, но и Харьков, и Днепр, и Одессу, и Львов, и Запорожье, и расширять эту карту, чтобы все украинское небо было безопасным. Речь идет не о какой-то системе, а о количестве этих систем, которые будут обеспечены ракетами соответственно".

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