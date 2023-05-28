Ракеты Storm Shadow имеют в Украине стопроцентную эффективность – Резников
Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые недавно были предоставлены Украине, показывают на поле боя стопроцентный результат.
Источник: министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона
Прямая речь: "Я могу сказать, что из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% - точные поражения по целям, определенным Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативная".
Детали: Министр также отметил, что Украина ведет переговоры со всеми странами, которые имеют аналогичные дальнобойные ракеты.
Кроме того, Резников подчеркнул, что на зиму Украина должна укрепить свою противовоздушную оборону.
Прямая речь: "На зиму важно укреплять систему ПВО, потому что нам надо сделать безопасным наше небо... Это очень важная задача, мы ею занимаемся. Нам надо прикрывать все крупные агломерации - не только Киев, но и Харьков, и Днепр, и Одессу, и Львов, и Запорожье, и расширять эту карту, чтобы все украинское небо было безопасным. Речь идет не о какой-то системе, а о количестве этих систем, которые будут обеспечены ракетами соответственно".
Предыстория:
- 11 мая власти Великобритании официально подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
- Также британское правительство заявило о намерениях передать Украине сотни новых ударных беспилотников с дальностью полета более 200 км.
- Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет.
- По данным СМИ, Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей далекобойные крылатые ракеты Taurus.