Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракеты Storm Shadow имеют в Украине стопроцентную эффективность – Резников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 21:03
Ракеты Storm Shadow имеют в Украине стопроцентную эффективность – Резников
Алексей Резников, фото Дмитрия Ларина, УП

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые недавно были предоставлены Украине, показывают на поле боя стопроцентный результат.

Источник: министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я могу сказать, что из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% - точные поражения по целям, определенным Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативная".

Детали: Министр также отметил, что Украина ведет переговоры со всеми странами, которые имеют аналогичные дальнобойные ракеты.

Кроме того, Резников подчеркнул, что на зиму Украина должна укрепить свою противовоздушную оборону.

Прямая речь: "На зиму важно укреплять систему ПВО, потому что нам надо сделать безопасным наше небо... Это очень важная задача, мы ею занимаемся. Нам надо прикрывать все крупные агломерации - не только Киев, но и Харьков, и Днепр, и Одессу, и Львов, и Запорожье, и расширять эту карту, чтобы все украинское небо было безопасным. Речь идет не о какой-то системе, а о количестве этих систем, которые будут обеспечены ракетами соответственно".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РезниковВеликобританияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Резников
Резников прокомментировал суды с компаниями, которые не выполнили поставки
Украина переводит оборонные закупки на модель государств-членов НАТО – Резников
Резников встретился с министром обороны Британии в Киеве
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: