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Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 22:43
Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах
ЕРДОГАН І ЗЕЛЕНСЬКИЙ, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із переобранням на ще один президентський термін.

Джерело: Зеленський у Twitter, Anadolu

Дослівно: "Вітаю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах.

Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи".

Деталі: Разом з тим, голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Єнер оголосив Ердогана переможцем виборів за підсумками підрахунку 99,32% голосів.

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За його словами, Ердоган отримав 51,91% голосів, а Кемаль Киличдароглу – 48,09%.

Що передувало: Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган випередив свого конкурента, опозиційного лідера Кемаля Киичдароглу за підсумками другого туру виборів.

Теми: ТуреччинаЕрдоганЗеленськийвибори
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