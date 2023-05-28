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Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 22:43
Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
ЭРДОГАН И ЗЕЛЕНСКИЙ, GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на еще один президентский срок.

Источник: Зеленский в Twitter, Anadolu

Дословно: "Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах.

Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы".

Детали: Вместе с тем, председатель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер объявил Эрдогана победителем выборов по итогам подсчета 99,32% голосов.

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По его словам, Эрдоган получил 51,91% голосов, а Кемаль Кылычдароглу - 48,09%.

Что предшествовало: Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опередил своего конкурента, оппозиционного лидера Кемаля Кыычдароглу по итогам второго тура выборов.

Темы: ТурцияЭрдоганЗеленскийвиборы
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