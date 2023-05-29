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Над Києвом ППО знищила понад 40 повітряних цілей ворога

Ольга Глущенко Понеділок, 29 травня 2023, 05:12
Над Києвом ППО знищила понад 40 повітряних цілей ворога
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 29 травня над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова Кличка: "Дякуємо нашим силам ППО за філігранну роботу!

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Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих".

Пряма мова Попка: "Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!"

Теми: КиївППО
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