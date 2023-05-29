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Над Киевом ПВО уничтожила более 40 воздушных целей врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 05:12
Над Киевом ПВО уничтожила более 40 воздушных целей врага
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Ночью 29 мая над Киевом Силы обороны уничтожили более 40 воздушных целей, обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь Кличко: "Спасибо нашим силам ПВО за филигранную работу!

Еще одна сложная ночь для столицы. Но, благодаря профессионализму наших защитников, в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших".

Прямая речь Попко: "Этой ночью снова были дроны - по предварительной информации, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed".

Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС осуществили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Поэтому атака на столицу была комбинированной, с разных направлений.

В общем, силами и средствам нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не допущено!"

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Темы: КиевПВО
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