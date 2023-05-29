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Над Миколаївщиною та Одещиною знищено 4 ворожих "Шахеди" – командування

Ольга Глущенко Понеділок, 29 травня 2023, 07:34
Над Миколаївщиною та Одещиною знищено 4 ворожих Шахеди – командування
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Під час нічної масованої атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: 3 з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 – над Одещиною.

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В ОК "Південь" також зазначають, що внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

"Інформація про масштаб руйнувань уточнюється", – ідеться в повідомленні.

Теми: Одеська областьМиколаївська областьбезпілотники
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