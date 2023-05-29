Над Миколаївщиною та Одещиною знищено 4 ворожих "Шахеди" – командування

Під час нічної масованої атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: 3 з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще 1 – над Одещиною.

В ОК "Південь" також зазначають, що внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

"Інформація про масштаб руйнувань уточнюється", – ідеться в повідомленні.