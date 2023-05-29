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Над Николаевской и Одесской областями уничтожено 4 вражеских "Шахеда" – командование

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 мая 2023, 07:34
Над Николаевской и Одесской областями уничтожено 4 вражеских Шахеда – командование
иллюстративное фото с сайта "Армія Inform"

Во время ночной массированной атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136.

Источник: ОК "Юг"

Детали: 3 из них уничтожены в небе над Николаевской областью, еще 1 – над Одесской областью.

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В ОК "Юг" также отмечают, что в результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.

"Информация о масштабе разрушений уточняется", – говорится в сообщении.

Темы: Одесская областьНиколаевская областьбеспилотники
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