Над Николаевской и Одесской областями уничтожено 4 вражеских "Шахеда" – командование
Понедельник, 29 мая 2023, 07:34
Во время ночной массированной атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136.
Источник: ОК "Юг"
Детали: 3 из них уничтожены в небе над Николаевской областью, еще 1 – над Одесской областью.
Реклама:
В ОК "Юг" также отмечают, что в результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.
"Информация о масштабе разрушений уточняется", – говорится в сообщении.