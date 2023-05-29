28 травня під прицілом російських загарбників були 15 областей України – дані ОВА

28 травня ворожих атак і обстрілів зазнали 15 областей України.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 29 травня:

Київщина: вночі ворог атакував область БПЛА та ракетами. Працювала ППО. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків є пошкодження декількох приватних будинків та інших споруд (паркан, гараж, ангар). Пошкодження незначні. В одному з будинків була невелика пожежа – її ліквідовано. Уламками пошкоджена одна квартира в багатоповерховому будинку - вибито скло та конструкція балкону.

Крім цього в одному з навчальних закладів вибиті вікна в гуртожитку та навчальному приміщенні. Інформація уточнюється, оперативні групи продовжують роботу.

Львівщина: сили ППО вночі над територією Золочівського району збили одну крилату ракету. Внаслік падіння уламків згоріла господарська будівля та трактор. Постраждалих немає. На місці падіння уламків виникла вирва.

Хмельниччина: вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один із них - військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів.

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Розпочато відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються.

На Кіровоградщині вночі збили "Шахед", уламками пошкоджена покрівля житлового будинку в Новоукраїнському районі. Пошкоджено залізничне полотно. Попередньо — без загиблих та травмованих.

Полтавщина: вночі силами ППО збито дві ракети та БпЛА. Станом на ранок повідомлення про руйнування не надходили.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: протягом дня неділі росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Було зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська громади. Попередньо — без людських втрат та руйнувань. Вночі і зранку ворогом здійснено 10 обстрілів (63 вибухів).

Запорізька область: протягом доби ворог завдав 93 удари по 20 населених пунктах: артобстріли по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах, РСЗВ по Степногірську, Малинівці, Темирівці, атака з БПЛА по Ольгівському. На щастя, людей не зачепило. Додалося 11 нових руйнувань приватних будинків та іншого майна місцевих жителів.

Дніпропетровщина: 28 травня вдень ворог направив важку артилерію на Нікопольщину. Дісталося Мирівській громаді. А надвечір з дрона-камікадзе агресор атакував Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина: протягом доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області. На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Минулої ночі у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік. У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала жінка 73 років.

Луганщина: росіяни продовжують відкривати вогонь по українських селах та позиціях Збройних сил. Застосовують авіацію – завдано ударів по Білогорівці. За добу противник здійснив 90 обстрілів(429 снарядів).

Донеччина: росіяни за добу здійснили 31 обстріл 9 населених пунтків: с.Карлівка, Часів Яр, смт Ясногірка, смт Велика Новосілка, смт Південне, с.Скудне, с.Новоочеретувате, Авдіївка, Курахове. Пошкоджено 3 житлових будинки. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Одещина: вночі над областю знищено дрон-камікадзе типу "Shahed-131/136". Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Миколаївщина: під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Три з них знищено в небі над Миколаївщиною.

Зранку ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ворожого обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Постраждалих немає. Також у неділю ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Ввечері зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 61 обстріл (300 снарядів), з них по м. Херсон — 6 обстрілів (26 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу у Бериславському районі. Внаслідок ворожого артобстрілу Херсона поранень зазнала 86-літня жінка.