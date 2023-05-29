Пошкоджене житло та об’єкти інфраструктури − наслідки російської атаки на Київщині

Тут і далі фото з Telegram Андрія Нєбитова

У результаті нічної атаки росіян на Київщині є пошкоджені житлові будинки і об’єкти інфраструктури, але минулося без постраждалих.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "З 00:31 до 5:00 в області лунала повітряна тривога. Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає".

Деталі: Нєбитов опублікував фото наслідків нічної атаки − на них видно вирву, пожежу та пошкоджену будівлю.

Поліція продовжує встановлювати місця падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксувати наслідки нічної атаки.

Передісторія:

Опівночі 29 травня у Києві та низці областей України після була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилася по всій Україні та тривала до 5 години ранку.

Над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу "Шахед" уночі 29 травня.