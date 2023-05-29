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Пошкоджене житло та об’єкти інфраструктури − наслідки російської атаки на Київщині

Ірина БалачукПонеділок, 29 травня 2023, 09:11
Пошкоджене житло та об’єкти інфраструктури − наслідки російської атаки на Київщині
Тут і далі фото з Telegram Андрія Нєбитова

У результаті нічної атаки росіян на Київщині є пошкоджені житлові будинки і об’єкти інфраструктури, але минулося без постраждалих.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "З 00:31 до 5:00 в області лунала повітряна тривога. Завдяки Силам протиповітряної оборони  практично усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків  та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає". 

 

Деталі: Нєбитов опублікував фото наслідків нічної атаки − на них видно вирву, пожежу та пошкоджену будівлю.  

 
 

Поліція продовжує встановлювати місця падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксувати наслідки нічної атаки. 

Передісторія: 

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Теми: Київська областьвійнаполіція
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