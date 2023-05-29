28 мая под прицелом российских захватчиков были 15 областей Украины – данные ОВА

28 мая вражеским атакам и обстрелам подверглись 15 областей Украины.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 29 мая:

Киевщина: ночью враг атаковал область БПЛА и ракетами. Работало ПВО. Пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков есть повреждения нескольких частных домов и других сооружений (забор, гараж, ангар). Повреждения незначительные. В одном из домов был небольшой пожар - он ликвидирован. Обломками повреждена одна квартира в многоэтажном доме - выбиты стекла и конструкция балкона.

Кроме этого в одном из учебных заведений выбиты окна в общежитии и учебном помещении. Информация уточняется, оперативные группы продолжают работу.

Львовщина: силы ПВО ночью над территорией Золочевского района сбили одну крылатую ракету. В результате падения обломков сгорела хозяйственная постройка и трактор. Пострадавших нет. На месте падения обломков возникла воронка.

Хмельницкая область: ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них - военный. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов.

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Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.

На Кировоградщине ночью сбили "Шахед", обломками повреждена кровля жилого дома в Новоукраинском районе. Повреждено железнодорожное полотно. Предварительно - без погибших и травмированных.

Полтавщина: ночью силами ПВО сбиты две ракеты и БПЛА. По состоянию на утро сообщения о разрушениях не поступали.

Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов, из минометов и артиллерии, Новгород-Северский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений.

Сумщина: в течение дня воскресенья россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Было зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская общины. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений. Ночью и утром врагом осуществлено 10 обстрелов (63 взрывов).

Запорожская область: в течение суток враг нанес 93 удара по 20 населенным пунктам: артобстрелы по Гуляйполю, Орехову, Каменскому и окрестным селам, РСЗО по Степногорску, Малиновке, Темировке, атака с БПЛА по Ольговскому. К счастью, людей не задело. Добавилось 11 новых разрушений частных домов и другого имущества местных жителей.

Днепропетровщина: 28 мая днем враг направил тяжелую артиллерию на Никопольщину. Досталось Мировской общине. А вечером с дрона-камикадзе агрессор атаковал Марганецкую громаду. Прошло без погибших и пострадавших.

Харьковщина: в течение суток враг обстрелял по меньшей мере 16 населенных пунктов области. На Купянском направлении противник в течение минувших суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Прошлой ночью в с. Богуславка Изюмского района в результате артиллерийского обстрела поврежден жилой дом.

Ранения получил 49-летний гражданский мужчина. В с. Кучеровка Купянского района в результате артиллерийского обстрела ранения получила женщина 73 лет.

Луганщина: россияне продолжают открывать огонь по украинским селам и позициям Вооруженных сил. Применяют авиацию - нанесены удары по Белогоровке. За сутки противник совершил 90 обстрелов (429 снарядов).

Донецкая область: россияне за сутки совершили 31 обстрел 9 населенных пунктов: с.Карловка, Часов Яр, пгт Ясногорка, пгт Великая Новоселка, пгт Южное, с.Скудное, с.Новоочеретоватое, Авдеевка, Курахово. Повреждены 3 жилых дома. Другие данные о последствиях уточняются.

Одесская область: ночью над областью уничтожен дрон-камикадзе типа "Shahed-131/136". В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется.

Николаевщина: во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной.

Утром враг наносил удары за пределами населенного пункта Снигиревской громады. Пострадавших и разрушений нет. Вражескому обстрелу подвергся г. Очаков Очаковской громады, в результате чего произошло возгорание на открытой территории береговой линии. Пострадавших нет. Также в воскресенье враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Вечером зафиксирован вражеский обстрел по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 61 обстрел (300 снарядов), из них по г. Херсон - 6 обстрелов (26 снарядов). Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области; территорию и здание больницы и завода в Бериславском районе. В результате вражеского артобстрела Херсона ранения получила 86-летняя женщина.