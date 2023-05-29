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На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів

Альона Мазуренко Понеділок, 29 травня 2023, 09:51
На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів

У ніч на 29 травня російська армія вдарила по військовому об'єкту у Хмельницькій області, знищено 5 літальних апаратів.

Джерело: Хмельницька ОВА

Дослівно: "Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.

На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Виведено з ладу 5 літальних апаратів".

Деталі: Що саме вдалося знищити під час ворожої атаки в ОВА не уточнюють. 

Натомість там зазначили, що розпочали відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

ВІДЕО ДНЯ

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Передісторія: 

Теми: ХмельницькийХмельниччинаракетний ударвійна
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