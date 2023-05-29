На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів
Понеділок, 29 травня 2023, 09:51
У ніч на 29 травня російська армія вдарила по військовому об'єкту у Хмельницькій області, знищено 5 літальних апаратів.
Джерело: Хмельницька ОВА
Дослівно: "Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.
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На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.
Виведено з ладу 5 літальних апаратів".
Деталі: Що саме вдалося знищити під час ворожої атаки в ОВА не уточнюють.
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Натомість там зазначили, що розпочали відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Передісторія:
- Опівночі 29 травня у Києві та низці областей України після була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилася по всій Україні та тривала до 5 години ранку. У столиці, Одесі та на Хмельниччині чули вибухи. Повідомлялося, що у Києві, на Львівщині, Вінниччині працювала ППО.
- Над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу "Шахед" уночі 29 травня.