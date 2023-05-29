Атака на Киев: обломки ракет упали в двух районах, есть раненый

В столице продолжается воздушная тревога, работает противовоздушная оборона, работу которой власть настойчиво просит не снимать, обломки сбитых воздушных целей падают на землю.

Источник: глава города Виталий Кличко, КГВА

Прямая речь: "В Оболонском районе сообщение о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место".

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фото КГВА

Детали: В пресс-службе КГВА сообщают о падении обломков еще в одном районе столицы.

По предварительной информации, в результате работы ПВО по сбиванию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Обновлено: Позже столичные власти сообщили, что в результате падения обломков на Подоле произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания. Пожар локализован. По данным Кличко, медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе. Относительно взрывов в Деснянском районе столицы - по словам Кличко, работало ПВО.

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Что предшествовало: Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей, в центре Киева прогремели взрывы.

По состоянию на 11.40 тревога объявлена в большинстве областей Украины, кроме юга, вероятно из-за угрозы применения баллистики.