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Атака окупантів: на Київщині палала будівля і трава у лісах

Ірина БалачукПонеділок, 29 травня 2023, 12:13
Атака окупантів: на Київщині палала будівля і трава у лісах
Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

Господарська будівля загорілась у Київській області у результаті російської атаки вдень 29 травня. Також горів трав'яний настил і були займання в лісах.  

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Ракетна загроза триває. В одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає". 

 

Деталі: За його словами, на місці працює поліція та екстрені служби.

Пожежу наразі ліквідували. 

 

Пізніше Нєбитов додав, що на даний час загиблих та серйозних пошкоджень немає, але люди виявили уламки ракет на території приватних господарств і місць загального користування.   

 



В деяких районах через атаки сталось загорання трав'яного настилу та частини лісових зон. 

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Теми: Київська областьвійнапожежа
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