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Атака оккупантов: на Киевщине пылало здание и трава в лесах

Ирина БалачукПонедельник, 29 мая 2023, 12:13
Атака оккупантов: на Киевщине пылало здание и трава в лесах
Здесь и далее фото из Telegram Небытова

Хозяйственное здание загорелась в Киевской области в результате российской атаки днем 29 мая. Также горел травяной настил и были возгорания в лесах. 

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "Ракетная угроза продолжается. В одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет". 

 

Детали: По его словам, на месте работает полиция и экстренные службы.

Пожар уже ликвидировали. 

 

Позже Небытов добавил, что в настоящее время погибших и серьезных повреждений нет, но люди обнаружили обломки ракет на территории частных хозяйств и мест общего пользования. 

 

В некоторых районах из-за атаки произошло возгорание травяного настила и части лесных зон.

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Темы: Киевская областьвойнапожар
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