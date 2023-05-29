Атака оккупантов: на Киевщине пылало здание и трава в лесах
Хозяйственное здание загорелась в Киевской области в результате российской атаки днем 29 мая. Также горел травяной настил и были возгорания в лесах.
Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь Небытова: "Ракетная угроза продолжается. В одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет".
Детали: По его словам, на месте работает полиция и экстренные службы.
Пожар уже ликвидировали.
Позже Небытов добавил, что в настоящее время погибших и серьезных повреждений нет, но люди обнаружили обломки ракет на территории частных хозяйств и мест общего пользования.
В некоторых районах из-за атаки произошло возгорание травяного настила и части лесных зон.
У деяких районах Київщини через атаку росіян 29 травня сталось загорання трав'яного настилу та частини лісових зон. Відео з Telegram керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова pic.twitter.com/omvL6ATmkT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 29, 2023
Предыстория:
- Днем 29 мая власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей, в центре Киева прогремели взрывы.