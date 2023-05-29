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У Києві виявили 6 уламків збитих російських ракет

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 травня 2023, 12:17
У Києві виявили 6 уламків збитих російських ракет
фото КМВА

У Києві триває повітряна тривога, нараз відомо про падіння уламків російських ракет, збитих протиповітряною обороною.

Джерело: КМВА

Деталі: Повідомляється, що станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:

В Оболонському районі столиці:

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1) біля АЗС;
2) на дорожнє покриття із займанням;
3) на зелену зону;

Деснянський р-н.:
- на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.:
- на дорожнє покриття в різних місцях.

Дослівно: "Інформація щодо потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Оновлено: О 12.23 було оголошено відбій повітряної тривоги по Києву (вона тривала годину і 14 хвилин). За попередньою інформацією, ворог використав ракети, що летіли по балістичній траєкторії.

Теми: ракетний ударКиїв
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