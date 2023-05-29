У Києві виявили 6 уламків збитих російських ракет

У Києві триває повітряна тривога, нараз відомо про падіння уламків російських ракет, збитих протиповітряною обороною.

Джерело: КМВА

Деталі: Повідомляється, що станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:



В Оболонському районі столиці:

1) біля АЗС;

2) на дорожнє покриття із займанням;

3) на зелену зону;



Деснянський р-н.:

- на територію одного з парків;



Дніпровський р-н.:

- на дорожнє покриття в різних місцях.



Дослівно: "Інформація щодо потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Оновлено: О 12.23 було оголошено відбій повітряної тривоги по Києву (вона тривала годину і 14 хвилин). За попередньою інформацією, ворог використав ракети, що летіли по балістичній траєкторії.