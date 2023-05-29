В Киеве обнаружили 6 обломков сбитых российских ракет

В Киеве продолжается воздушная тревога, сейчас известно о падении нескольких обломков российских ракет, сбитых противовоздушной обороной.

Источник: КГВА

Детали: Сообщается, что по состоянию на 11.45 поступили сообщения об обнаружении 6 обломков ракет:

В Оболонском районе столицы:

1) возле АЗС;

2) на дорожное покрытие с воспламенением;

3) на зеленую зону;

Деснянский р-н.:

- на территорию одного из парков;

Днепровский р-н:

- на дорожное покрытие в разных местах.

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Дословно: "Информация о пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

Обновлено: В 12.23 был объявлен отбой воздушной тревоги по Киеву (она длилась час и 14 минут). По предварительной информации, враг использовал ракеты, летевшие по баллистической траектории.