В Киеве обнаружили 6 обломков сбитых российских ракет
Понедельник, 29 мая 2023, 12:17
В Киеве продолжается воздушная тревога, сейчас известно о падении нескольких обломков российских ракет, сбитых противовоздушной обороной.
Источник: КГВА
Детали: Сообщается, что по состоянию на 11.45 поступили сообщения об обнаружении 6 обломков ракет:
В Оболонском районе столицы:
1) возле АЗС;
2) на дорожное покрытие с воспламенением;
3) на зеленую зону;
Деснянский р-н.:
- на территорию одного из парков;
Днепровский р-н:
- на дорожное покрытие в разных местах.
ВИДЕО ДНЯ
Дословно: "Информация о пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".
Обновлено: В 12.23 был объявлен отбой воздушной тревоги по Киеву (она длилась час и 14 минут). По предварительной информации, враг использовал ракеты, летевшие по баллистической траектории.