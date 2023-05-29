Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: 1 загибла і 10 поранених

Олена Рощіна, Євген КізіловПонеділок, 29 травня 2023, 17:53
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: 1 загибла і 10 поранених
Наслідки удару по Покровській громаді, фото з Телеграм Сергія Лисака

Одна жінка загинула і 10 людей госпіталізовані 29 травня після російського обстрілу Покровської громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Серед постраждалих 11-річний хлопчик.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: За його словами, загиблій був 51 рік.

Серед поранених троє – у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Більшість постраждалих "швидкі" доправили до лікарень Запорізької області.

Пряма мова: "У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми".

Більше деталей: Крім того, повідомляє Лисак, зруйновано два приватні будинки.

ВІДЕО ДНЯ

Також пошкоджено будівлю спорткомплексу, інші приватні будинки, автівки, господарчі споруди, серед яких магазин та заправка.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Дніпропетровська область
Атака на Дніпро: пошкоджені підприємства, заправка і домоволодіння, є постраждалий
Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію − голова облради
Нічна атака на Дніпропетровщину: знищено 15 безпілотників і 4 ракети, є руйнування і поранені
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: