Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: 1 загибла і 10 поранених

Наслідки удару по Покровській громаді, фото з Телеграм Сергія Лисака

Одна жінка загинула і 10 людей госпіталізовані 29 травня після російського обстрілу Покровської громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Серед постраждалих 11-річний хлопчик.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: За його словами, загиблій був 51 рік.

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Серед поранених троє – у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Більшість постраждалих "швидкі" доправили до лікарень Запорізької області.

Пряма мова: "У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми".

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Більше деталей: Крім того, повідомляє Лисак, зруйновано два приватні будинки.

Також пошкоджено будівлю спорткомплексу, інші приватні будинки, автівки, господарчі споруди, серед яких магазин та заправка.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).