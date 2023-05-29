Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Днепропетровской области: 1 погибшая и 10 раненых

Елена Рощина, Евгений КизиловПонедельник, 29 мая 2023, 17:53
Россияне ударили по Днепропетровской области: 1 погибшая и 10 раненых
Последствия удара по Покровской общине, фото из Телеграмм Сергея Лысака

Одна женщина погибла и 10 человек госпитализированы 29 мая после российского обстрела Покровской общины Синельниковского района Днепропетровской области. Среди пострадавших 11-летний мальчик.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура

Детали: По его словам, погибшей был 51 год.

Реклама:

Среди раненых трое - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

Большинство пострадавших "скорые" доставили в больницы Запорожской области.

Прямая речь: "У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Кроме того, сообщает Лысак, разрушены два частных дома.

Также повреждено здание спорткомплекса, другие частные дома, машины, хозяйственные постройки, среди которых магазин и заправка.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: