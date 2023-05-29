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Россияне ударили по Днепропетровской области: 1 погибшая и 10 раненых

Елена Рощина, Евгений КизиловПонедельник, 29 мая 2023, 17:53
Россияне ударили по Днепропетровской области: 1 погибшая и 10 раненых
Последствия удара по Покровской общине, фото из Телеграмм Сергея Лысака

Одна женщина погибла и 10 человек госпитализированы 29 мая после российского обстрела Покровской общины Синельниковского района Днепропетровской области. Среди пострадавших 11-летний мальчик.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура

Детали: По его словам, погибшей был 51 год.

Среди раненых трое - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

Большинство пострадавших "скорые" доставили в больницы Запорожской области.

Прямая речь: "У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы".

Больше деталей: Кроме того, сообщает Лысак, разрушены два частных дома.

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Также повреждено здание спорткомплекса, другие частные дома, машины, хозяйственные постройки, среди которых магазин и заправка.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
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