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Нацгвардієць "Іглою" приземлив російську ракету, що летіла на Київ

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 травня 2023, 14:33
Нацгвардієць Іглою приземлив російську ракету, що летіла на Київ
фото НГУ

Під час нічної атаки 29 травня на Київщині нацгвардієць із ПЗРК збив російську ракету, що летіла на столицю.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: В ніч на понеділок ворог здійснив черговий масований ракетний удар по Києву. Однак всі повітряний цілі були виявлені та знешкоджені українськими силами ППО.

Одну з ракет збив гвардієць на псевдо "Покемон" - солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій".

Саме він нещодавно, 9 травня, знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва, нагадують в НГУ.

Цієї ж ночі о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК "Ігла-1" 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл.

Пряма мова: "На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В ніч на 29 травня Протиповітряна оборона знищила 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Теми: ракетний ударНацгвардіяКиїв
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