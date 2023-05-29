Нацгвардієць "Іглою" приземлив російську ракету, що летіла на Київ

Під час нічної атаки 29 травня на Київщині нацгвардієць із ПЗРК збив російську ракету, що летіла на столицю.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: В ніч на понеділок ворог здійснив черговий масований ракетний удар по Києву. Однак всі повітряний цілі були виявлені та знешкоджені українськими силами ППО.

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Одну з ракет збив гвардієць на псевдо "Покемон" - солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Буревій".

Саме він нещодавно, 9 травня, знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва, нагадують в НГУ.

Цієї ж ночі о 3:20 із тої самої зброї ПЗРК "Ігла-1" 20-річний герой зробив свій другий результативний постріл.

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Пряма мова: "На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя".

Нагадаємо: В ніч на 29 травня Протиповітряна оборона знищила 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу "Шахед".