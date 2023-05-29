Нацгвардеец "Иглой" приземлил российскую ракету, летевшую на Киев

Во время ночной атаки 29 мая на Киевщине нацгвардеец из ПЗРК сбил российскую ракету, которая летела на столицу.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Детали: В ночь на понедельник враг совершил очередной массированный ракетный удар по Киеву. Однако все воздушный цели были обнаружены и обезврежены украинскими силами ПВО.

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Одну из ракет сбил гвардеец с псевдонимом "Покемон" - солдат зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Буревій".

Именно он недавно, 9 мая, обезвредил вражескую ракету неподалеку от Киева, напоминают в НГУ.

Этой же ночью в 3:20 из того же оружия ПЗРК "Игла-1" 20-летний герой сделал свой второй результативный выстрел.

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Прямая речь: "На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше чем в первый раз. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни".

Напомним: В ночь на 29 мая Противовоздушная оборона уничтожила 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе типа "Шахед".