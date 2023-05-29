Рада зробила 8 травня Днем перемоги, буде вихідний

Верховна Рада проголосувала за те, щоб 8 травня в Україні святкували День пам'яті та перемоги над нацизмом і щоб ця дата була офіційним вихідним.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Від сьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років".

Реклама:

Деталі: За його словами, відповідний законопроект №9278 підтримали 317 нардепів.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ