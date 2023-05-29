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Рада зробила 8 травня Днем перемоги, буде вихідний

Євген КізіловПонеділок, 29 травня 2023, 16:24
Рада зробила 8 травня Днем перемоги, буде вихідний
фото: dsp.gov.ua

Верховна Рада проголосувала за те, щоб 8 травня в Україні святкували День пам'яті та перемоги над нацизмом і щоб ця дата була офіційним вихідним.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Від сьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років".

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Деталі: За його словами, відповідний законопроект №9278 підтримали 317 нардепів.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше із цією законодавчою ініціативою до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський.
  • Він зазначив тоді, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу і саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. І саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною.

Теми: святкуванняВерховна Рада
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