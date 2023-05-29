Рада сделала 8 мая Днем победы, будет выходной
Понедельник, 29 мая 2023, 16:24
Верховная Рада проголосовала за то, чтобы 8 мая в Украине праздновали День памяти и победы над нацизмом и чтобы эта дата была официальным выходным.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов".
Детали: По его словам, соответствующий законопроект №9278 поддержали 317 нардепов.
Что предшествовало:
- Ранее с этой законодательной инициативой в парламент обратился президент Владимир Зеленский.
- Он отметил тогда, что именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира и именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Вермахта. И именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были забраны той войной.
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