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Рада підтримала санкції проти Ірану на пів сторіччя

Олена РощінаПонеділок, 29 травня 2023, 16:54
Рада підтримала санкції проти Ірану на пів сторіччя
Верховна Рада підтримала санкції проти Ірану, фото з Telegram Олексія Гончаренка

Верховна Рада погодила рішення Ради національної безпеки й оборони України про запровадження санкцій проти Ірану.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: Парламент схвалив законопроєкт №9333 щодо пропозиції РНБО про застосування деяких секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран строком на 50 років.

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За це проголосували 328 нардепів. 

РНБО ухвалила це рішення 27 травня.

Згідно з документом, санкції проти ісламської Республіки Іран застосовують терміном на 50 років та включають повну заборону торговельних операцій, зупинку транзиту ресурсів, польоти та перевезення на території України та запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

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Також пропонується заборонити здійснення будь-яких інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, пропонується зупинити електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ісламської республіки Іран. 

Також Нацбанку забороняється реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є Іран.

Цьому передувало: 24 травня президент Володимир Зеленський звернувся до народу Ірану, щоб той не ставав співучасником кривавої російської війни, яка використовує іранські дрони-камікадзе для вбивства цивільних українців.

25 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до Ірану.

Теми: ІрансанкціїВерховна РадаУкраїна
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