Рада поддержала санкции против Ирана на полвека

Верховная Рада поддержала санкции против Ирана, фото из Telegram Алексея Гончаренко

Верховная Рада согласовала решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Ирана.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк

Детали: Парламент одобрил законопроект №9333 по предложению СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет.

За это проголосовали 328 нардепов.

СНБО принял это решение 27 мая.

Согласно документу, санкции против исламской Республики Иран применяют сроком на 50 лет и включают полный запрет торговых операций, остановку транзита ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины и предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана.

Также предлагается запретить осуществление любых инвестиций в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

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Кроме того, предлагается остановить электронных платежных средств (в частности, переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Исламской республики Иран.

Также Нацбанку запрещается регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.

Этому предшествовало: 24 мая президент Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, чтобы тот не становился соучастником кровавой российской войны, которая использует иранские дроны-камикадзе для убийства гражданских украинцев.

25 апреля Кабинет министров принял решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в Иран.