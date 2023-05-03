РосЗМІ повідомили, що в центрі Москви знову бачили безпілотник і дим
Увечері 3 травня російські пабліки і пропагандистські ЗМІ повідомили, що в центрі Москви знову бачили безпілотник, пізніше в Telegram-каналах публікували відео стовпа диму.
Джерело: російські Telegram-канали, пропагандистське видання RT російською
Деталі: Згідно з опублікованими відео, БПЛА помітили о 17:38 в районі Великої Полянки.
У російських пабліках і пропагандистських ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, ще одного безпілотника в центрі Москви. Відео з Telegram-каналу yakimanca pic.twitter.com/Uc4YzB0CrX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2023
Пізніше також з'явилося відео стовпа диму, як стверджується в повідомленні, "десь у центрі".
Пізніше в російських пабліках також з'явилося відео стовпа диму, як стверджується в повідомленні, "десь у центрі" Москви. Відео з Telegram-каналу yakimanca pic.twitter.com/16WhjoDywk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2023ВІДЕО ДНЯ
Раніше мер Москви Сергій Собянін ухвалив рішення про введення з 3 травня заборони на запуск безпілотних літальних апаратів у російській столиці, за винятком БПЛА, які використовують за рішенням органів державної влади.
Повідомлялося, що таке рішення ухвалили для запобігання несанкціонованому використанню дронів, яке нібито може ускладнити роботу правоохоронних органів.
Передісторія:
- У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна вночі 3 травня. Так звану атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".
- Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль. А те, що відбулося у Москві, за його словами, вочевидь є нагнітанням росіянами ситуації перед 9 травня.
- Російські депутати відразу закликали пустити ракети по резиденції Зеленського.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала Путіна, а воює на своїй території, і захищається від агресора – Росії.