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РосЗМІ повідомили, що в центрі Москви знову бачили безпілотник і дим

Ірина БалачукСереда, 3 травня 2023, 20:02
РосЗМІ повідомили, що в центрі Москви знову бачили безпілотник і дим
Скриншот з google.maps

Увечері 3 травня російські пабліки і пропагандистські ЗМІ повідомили, що в центрі Москви знову бачили безпілотник, пізніше в Telegram-каналах публікували відео стовпа диму.

Джерело: російські Telegram-канали, пропагандистське видання RT російською

Деталі: Згідно з опублікованими відео, БПЛА помітили о 17:38 в районі Великої Полянки.

Пізніше також з'явилося відео стовпа диму, як стверджується в повідомленні, "десь у центрі".

Раніше мер Москви Сергій Собянін ухвалив рішення про введення з 3 травня заборони на запуск безпілотних літальних апаратів у російській столиці, за винятком БПЛА, які використовують за рішенням органів державної влади.

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Повідомлялося, що таке рішення ухвалили для запобігання несанкціонованому використанню дронів, яке нібито може ускладнити роботу правоохоронних органів.

Передісторія: 

Теми: Росіябезпілотники
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