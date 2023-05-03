РосЗМІ повідомили, що в центрі Москви знову бачили безпілотник і дим

Увечері 3 травня російські пабліки і пропагандистські ЗМІ повідомили, що в центрі Москви знову бачили безпілотник, пізніше в Telegram-каналах публікували відео стовпа диму.

Джерело: російські Telegram-канали, пропагандистське видання RT російською

Деталі: Згідно з опублікованими відео, БПЛА помітили о 17:38 в районі Великої Полянки.

У російських пабліках і пропагандистських ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, ще одного безпілотника в центрі Москви. Відео з Telegram-каналу yakimanca pic.twitter.com/Uc4YzB0CrX May 3, 2023

Пізніше також з'явилося відео стовпа диму, як стверджується в повідомленні, "десь у центрі".

Пізніше в російських пабліках також з'явилося відео стовпа диму, як стверджується в повідомленні, "десь у центрі" Москви. Відео з Telegram-каналу yakimanca pic.twitter.com/16WhjoDywk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2023

Раніше мер Москви Сергій Собянін ухвалив рішення про введення з 3 травня заборони на запуск безпілотних літальних апаратів у російській столиці, за винятком БПЛА, які використовують за рішенням органів державної влади.

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Повідомлялося, що таке рішення ухвалили для запобігання несанкціонованому використанню дронів, яке нібито може ускладнити роботу правоохоронних органів.

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