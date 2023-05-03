Верещук обурилася дискусії щодо того, брати чи ні паспорти РФ в окупації: Що і кому не зрозуміло?

Віцепрем’єр-міністерка Ірини Верещук обурилася, що її рекомендація жителям тимчасово окупованих територій не брати російські паспорти (на противагу рекомендації омбудсмена Дмитра Лубінця брати паспорти РФ, щоб вижити) викликала у ЗМІ питання і нерозуміння.

Джерело: Верещук у Telegram, редакторка УП Севгіль Мусаєва у Facebook

Пряма мова Верещук: "Два дні тому написала пост, де, серед іншого, рекомендувала українцям на ТОТ не брати російські паспорти. Це чомусь викликало бурхливу реакцію в медіа. Вже два дні багато журналістів просять мене пояснити свою позицію. Тому я вирішила написати тут.



Насамперед я завжди рекомендувала нашим людям на тимчасово окупованих територіях не брати паспорти окупантів. Я кажу це постійно від початку повномасштабної війни. Тому була щиро здивована реакцією ЗМІ на мої слова зараз.



Також я не дуже розумію, чому я маю пояснювати свою рекомендацію не брати ворожі (саме ворожі) паспорти. Що і кому незрозуміло?"



Деталі: Верещук зазначила, що розуміє, що "життя складне, випадки бувають різні", але наголосила, що "людина сама прийме рішення, виходячи зі своїх життєвих обставин", і це не означає, що вона, як міністерка, має чи може рекомендувати людям брати ворожі паспорти.

Пряма мова Верещук: "Не маю і не можу. Бо це не тільки про документи, а й про цінності та позицію. Бо окрім українців на ТОТ, є українці, які залишили ТОТ саме тому, щоб не брати російські паспорти. Є українці, які зараз воюють, саме за те, щоб на нашій землі не було російських паспортів.



Це моя позиція. Якщо в такому вигляді вона комусь незрозуміла, то нема на то ради".

Деталі: Вона також зазначила, що публічна дискусія ЗМІ щодо цього питання нібито "шкодить інформаційній безпеці України" і порадила її припинити.



Верещук також додала, що "всередині влади немає дискусії щодо ворожих паспортів", і що вона з Лубінцем "на одній сторінці та на одній хвилі".

Що відбулося раніше: Запитання і нерозуміння ситуації у медіа виникли тоді, коли два представники влади озвучили дві діаметрально протилежні рекомендації для жителів тимчасово окупованих територій щодо того, брати чи не брати російські паспорти. Лубінець радив брати, щоб вижити, або будь-яким способом залишити окуповану територію. А Верещук рекомендувала не брати ворожий паспорт, за можливості виїхати, або чекати ЗСУ.

Щоб розібратися у цьому питанні, редакторка УП Севгіль Мусаєва опублікувала в Facebook публічне запрошення до дискусії для омбудсмена Дмитра Лубінця та віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

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Лубінець погодився на дискусію. А Верещук через свою помічницю сказала, що не може прийти у визначений час. Додаткові повідомлення про те, що УП готова перенести дискусію на зручний для неї час, і віцепрем'єрка, і її помічниця проігнорували.